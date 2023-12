Tragedia a San Demetrio Corone, cade dal tetto di un’abitazione: muore 42enne di Acri

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Tragedia a San Demetrio Corone nel cosentino. Un 42enne, Daniele Gassoso, di Acri, è morto oggi mentre stava eseguendo dei lavori in un’abitazione in contrada Scifo, nel territorio comunale di San Demetrio Corone. Dalle prime notizie, sembra che l’uomo si trovasse tra il tetto e il solaio dell’abitazione e, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, sia caduto nella stanza di sotto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso ma il 42enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini su quanto accaduto sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e dai colleghi della stazione di San Demetrio Corone e sono coordinate dalla Procura di Castrovillari. Nelle prossime ore i magistrati dovrebbero disporre l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.