Torre di Mezzo, un’importante realtà al collasso. Dipendente: «non è possibile vivere senza certezza»

CASTROVILLARI (CS) – L’azienda agricola calabrese, che ha sede a Castrovillari ed è sul mercato dal 1975, negli ultimi anni non riesce nella gestione consorziale dell’attività. Negli ultimi giorni si lamenta una scarsa quantità di produzione e una mancata prestazione di servizio da parte dei dipendenti dell’azienda agricola. Questi ultimi, per esempio, non percepiscono la mensilità da circa 5 mesi e nell’ultima settimana è partita una campagna di sciopero con il sostegno della CGIL, in cui lamentano grandi ritardi e mala gestione dell’attività.

«Non è possibile vivere con l’acqua alla gola e senza certezza – lamenta una dipendente dell’azienda agricola e aggiunge – in Calabria è sempre più difficile poter portare aventi una famiglia con questa instabilità».

La Torre di Mezzo OP distribuisce i prodotti dell’Azienda Agricola Torre di Mezzo e dell’Agricola Bonsai tramite una catena di distribuzione che opera sull’intero territorio nazionale. Inoltre parte della quota produttiva è riservata per l’esportazione verso paesi della Comunità Europea, ma tutto ciò non porta alla qualità che da sempre ha fatto di questa azienda un punto di riferimento agricolo in Calabria. Forse colpa della direzione, o degli imprenditori?