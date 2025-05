Torna la Summer School DESF, a Cerisano si coltivano i talenti calabresi: ecco come partecipare

- Advertisement -

“Dopo il successo dello scorso anno, e le tante richieste pervenute, non potevamo deludere le aspettative ed esimerci dal proporre la II Edizione della Summer School arricchendo i contenuti e aumentando durata e numero di partecipanti”, aveva annunciato nei giorni scorsi il Prof. Pier Francesco Perri, Coordinatore del summer camp ideato dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell’Università della Calabria e realizzato in partnership con il Comune di Cerisano per valorizzare studenti e studentesse particolarmente meritevoli del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria. Un’occasione anche per conoscere più da vicino l’Università e immergersi nel suo vivace Campus.

Al via dunque la seconda edizione di un’esperienza che lo scorso anno ha entusiasmato e sorpreso non solo gli studenti e le studentesse giunti da tutta la Calabria, ma anche genitori, docenti e dirigenti scolastici che hanno apprezzato l’organizzazione e la serietà dell’iniziativa nonché la validità dei contenuti del percorso formativo.

Grazie ad un partenariato tra il DESF e il Comune di Cerisano sottoscritto nell’ambito nel progetto “Attrattività borghi storici PNRR – Cerisano factory” (M1C3 Nextgeneration EU), anche la II Edizione della Summer School si terrà dal 22 al 27 giugno 2025 presso la dimora storica del Palazzo Sersale situata nel suggestivo centro storico del comune delle Serre Cosentine a soli 10 km da Cosenza. Gli ammessi alloggeranno all’interno della nuovissima foresteria del Palazzo Sersale e nel B&B “Le Notti del Duca” messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Cerisano. Le lezioni e le attività si terranno all’interno della dimora storica e presso l’Università della Calabria. I partecipanti passeranno da 25 a 30 per soddisfare le tante candidature che arriveranno da tutta la Calabria, lo scorso anno sono state più di 50. E poi un giorno in più per dare maggiore spazio ai laboratori, ai lavori di gruppo, alle testimonianze, alla scoperta del territorio, e ai momenti di confronto, socialità e svago.

Per partecipare alla Summer School “Desf4future” occorre presentare domanda online entro il 10 maggio. Anche per questa edizione, il DESF vuole consolidare il traguardo dello scorso anno: rendere la Summer School un’opportunità concreta per le scuole e le famiglie che potranno veder riconosciute e valorizzate le eccellenze della nostra terra nella speranza che le giovani generazioni, con adeguate conoscenze e competenze, unitamente all’entusiasmo e allo spirito di “restanza”, possano rappresentare il vero valore aggiunto per il futuro della Calabria.

Tutte le informazioni sulla Summer School e il bando di ammissione sono disponibili su https://desf.unical.it/didattica/orientamento-mobilita/desf4future-2025/