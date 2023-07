Torna la Fiera del Vintage, Artigianato ed Enogastronomia. Il 18 e 19 Luglio a Pianette di Rovito

ROVITO (CS) – È tutto pronto per l’attesissima seconda edizione della Fiera del Vintage, Artigianato ed Enogastronomia in programma martedì 18 e mercoledì 19 luglio. Dopo il grande successo di pubblico e di consensi avuti nella prima edizione, Rovito è nuovamente pronta ad accogliere presenze da tutto il territorio e dalla provincia di Cosenza per una due giorni dedicata al vintage, all’artigianato e all’enogastronomia locale.

Promosso ed organizzato dalla Pro Loco di Rovito con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’evento espositivo che già lo scorso anno, al suo debutto, ha riscosso un successo inatteso per presenze di standisti e, soprattutto, di visitatori, oltre che l’apprezzamento delle diverse categorie ed organismi del settore, quest’anno si arricchisce di proposte artistiche e di intrattenimento di spessore, seguendo la mission della Pro Loco che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico/culturale, ambientale e di prodotti tipici.

Fiera del Vintage: ritorno alle origini

Alla due giorni hanno già assicurato la partecipazione, oltre ai 13 stand di “Chi cerca…trova” e a diversi artigiani rovitesi, anche prestigiose aziende agricole, artigiani ed artisti dell’intero territorio provinciale. Nell’area Food, sarà inoltre, possibile degustare prodotti e pietanze tipiche: dai cullurielli alle purpette rovitesi, ai tradizionali ed immancabili panini con salsiccia e pancetta, oltre alle granite dei giovani dell’ACR rovitese e ad altri dolci tradizionali della cultura silana e cosentina.

Martedì 18 inaugurazione e diretta Radio su RLB

Martedì 18 luglio, alle ore 18, l’inaugurazione sarà affidata ai Nonni, rappresentanti delle “radici” di Rovito e pilastri dei legami familiari insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco. RLB Radioattiva, radio partner dell’evento, diffonderà con i suoi canali radiofonici ogni momento della serata, intrattenendo con la sua musica i visitatori insieme ai Giganti di Varapodio. Mercoledì 19 luglio, invece, visiterà la Fiera il presidente provinciale e membro nazionale dell’Unpli, Antonello Grosso La Valle in una serata interamente dedicata ai bambini ed ai giovani. Un’area bimbi con gonfiabili, trampolieri, spari di coriandoli e teatro dei burattini e delle marionette, sarà allestita nell’area prospiciente la fiera ed alle 21 si esibiranno i Bandissima, giovani rovitesi e cosentini già conosciuti nel panorama amatoriale della musica locale pop e tradizionale.

“Ringraziamo quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e, soprattutto, l’Amministrazione Comunale che ha garantito la logistica – affermano i membri della Pro Loco- Quest’anno abbiamo avuto tante piccole sponsorizzazioni da molti esercizi commerciali rovitesi a testimoniare un avvio di coesione e aggregazione nella comunità che fa ben sperare nel futuro.

In particolare, però, vogliamo mettere in luce la generosità di un’azienda calabrese e cosentina per eccellenza, la Carlomagno SrL, che, invece, si è aperta al territorio, approdando a Rovito e sostenendo in maniera vigorosa la Fiera del Vintage. Sono esempi, questi, di straordinario mecenatismo che fanno grande la stessa realtà imprenditoriale, contribuendo a migliorare la qualità della vita della società di cui sono, comunque, i gangli vitali dell’economia. Ringraziando Piero Carlomagno, oggi Presidente ADEFIL ed ex presidente UCIF, si ringrazia complessivamente un’azienda che con queste collaborazioni da ossigeno alle organizzazioni ed associazioni locali, rappresentando un’occasione di crescita per tutti”.

“Alla Fiera del Vintage – concludono i rappresentanti della Pro Loco – ci sarà spazio anche per la solidarietà con il gazebo informativo di Emergency, l’associazione umanitaria italiana fondata da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti. Insieme ad Emergency la Pro Loco di Rovito, intende, infatti testimoniare un’idea semplice ma fondamentale per costruire una società più giusta: essere curati è un diritto di tutti”.