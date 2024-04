Torano Castello, la storica caserma dei carabinieri “trasloca” a Bisignano

TORANO CASTELLO – Non sono bastate le prese di posizione, una petizione popolare con la quale il Comitato “Uniti per la Caserma” ha promosso una raccolta firme per sensibilizzare la cittadinanza, attacchi, critiche, difese e promesse. Alla fine, quello che per diverso tempo si era temuto è diventato realtà: la caserma dei Carabinieri trasloca a Bisignano. Nella mattina di ieri nella stazione di via Sebastiano hanno suonato il campanello gli addetti al trasloco degli arredi per prelevare quello che, fino ad oggi, ha costituito la dotazione della storica Caserma del paese, portando tutto presso la Stazione nel comune di Bisignano. Sul possibile spostamento in altra sede della locale Stazione dei Carabinieri, vi avevamo già raccontato dandovi conto di come, per ragioni particolari, la storica caserma di Torano Castello non potesse più continuare ad essere ubicata nei locali dove si trovava attualmente e di come fosse necessario, quindi, trovarle una nuova ubicazione.

Per essere più precisi la questione amministrativa sottesa a questa vicenda è andata avanti da diverso tempo, avendo interessato direttamente almeno due amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, tra cui quella attualmente in carica. Si trattava, infatti, di cercare e trovare una nuova sede all’interno del territorio comunale ma alla prova dei fatti, anche se difficile da credere, non è stato possibile individuarla. Così, un territorio vasto ed importante come quello di Torano Castello, tradizionalmente legato alla presenza di altri nuclei abitativi storici come quelli rappresentati dai paesi Arbereshe, che con esso confinano, si vede privato di un suo patrimonio storico importantissimo, per non parlare dei possibili effetti in ottica di sicurezza e presidio del territorio.

Dall’Arma, in proposito, tengono a far sapere che il servizio, nonostante il trasloco, continuerà e che non appena l’amministrazione comunale avrà completato il rifacimento del municipio la Caserma ritornerà, ma per i cittadini di Torano è lo stesso un colpo al cuore. “Mai e poi mai avevano immaginato di dover guardare al proprio paese e di dover prendere atto dell’assenza della Caserma che era lì da più di cento anni” spiegano dal comitato “Uniti per la Caserma” . Specie adesso che, per dovere di cronaca, bisogna ricordarlo, si sono registrati episodi criminali che hanno messo in allarme la cittadinanza. A nulla è valsa poi la battaglia portata avanti da un comitato di cittadini costituito appositamente e che ha voluto raccogliere le firme per sensibilizzare le autorità competenti sulla questione. Niente ha impedito l’inesorabile. Così, i dubbi e le perplessità dei cittadini sulla gestione politica e amministrativa che ha riguardato la Caserma, è inutile dirlo, persistono, così come persistono le incognite sul futuro dell’intero comprensorio: in un entroterra calabrese che continua a soffrire di abbandono e spopolamento da parte dei suoi giovani, a vantaggio dei grossi centri urbani e delle città del nord-italia, una Caserma che chiude i battenti decisamente non rincuora e non lascia ben sperare“.