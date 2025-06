Tir precipitato da un viadotto della A2, deviazioni da brividi. Migliorano i due corrieri (VIDEO)

CASTROVILLARI (CS) – Migliorano le condizioni dei corrieri precipitati dal viadotto Salso. L’incidente si è verificato a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nel tardo pomeriggio di lunedì 16 giugno. I due 30enni (di nazionalità africana) viaggiavano sull’Autostrada del Mediterraneo, in direzione nord, a bordo di un autoarticolato che consegna i pacchi per conto della GLS. I Vigili del Fuoco intervenuti si sono fatti strada tra le sterpaglie per estrarre dalle lamiere i due malcapitati precipitati nel vuoto e affidarli alle cure del personale del 118.

Tir precipitato dal un viadotto a Castrovillari

Nell’arco temporale in cui il mezzo pesante è uscito fuori strada avverse condizioni climatiche (allerta meteo gialla) hanno interessato la zona, con violente raffiche di vento e un nubifragio durato circa 30 minuti. Per cause ancora in corso di accertamento, al chilometro 205,600, prima dell’uscita di Frascineto, il tir ha impattato contro la rete che funge da guardrail. La barriera di sicurezza posta ai lati del ponte altro 140 metri a fondovalle, non ha retto il peso, cedendo all’istante. Dopo volo di circa 50 metri la cabina si è staccata dal bilico schiantandosi al suolo, con i due corrieri intrappolati al suo interno.

Corrieri feriti

Il tir era vuoto quando è volato giù dal cavalcavia. I suoi resti sono ancora tra gli ulivi. Le due vittime del sinistro lavorano per un imprenditore locale che fornisce servizi di consegna alla GLS Cosenza, con sede a Rende in contrada Coda di Volpe. Cadendo dal ponte si sono ritrovati tra un uliveto, rovi e vegetazione incolta, nelle campagne della periferia di Castrovillari in contrada Celimarro. Gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Uno dei corrieri è stato dimesso nelle scorse ore, mentre l’altro a causa delle diverse fratture riportate è ancora ricoverato. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica degli eventi.

Deviazioni killer sull’A2

Le deviazioni della Salerno – Reggio Calabria peggiorano la precaria sicurezza stradale sulla quale paradossalmente intendono intervenire. Il tratto da Sibari a Morano è una gincana di imponenti cavalcavia, tra i quali il più alto d’Europa: il viadotto Italia (in parte crollato nel 2015). Il punto in cui l’autoarticolato è scivolato nel precipizio è preceduto da restringimenti per lavori in corso: una piccola porzione di carreggiata delimitata da jersey in cemento che attraversa due pericolose curve e piccoli pioli in plastica lungo il viadotto. Le barriere laterali squarciate dall’autoarticolato non sono state ripristinate, al momento (pur essendo trascorsi 5 giorni) vengono delimitate con un semplice segnale che invita gli automobilisti a spostarsi sulla corsia di sorpasso. Con l’intensificarsi del traffico in vista della stagione estiva, sarebbe auspicabile che Anas provvedesse a tutelare l’incolumità degli autisti in transito, costretti a fare lo slalom tra le deviazioni. Soprattutto nei pressi del ponte Sanso già teatro in passato, come in tempi recenti, di numerosi incidenti.