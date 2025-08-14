Teschio e ossa umane trovati nel sottotetto di un antico edificio nel Cosentino

- Advertisement -

LAGO (CS) – Resti umani utilizzati a scopo di studio nel secolo scorso da un medico del posto. È questa per la procura della repubblica di Paola l’ipotesi principale circa le parti di uno scheletro umano, un teschio e alcune ossa, rinvenute nei giorni scorsi nel sottotetto di un antico edificio nel Comune di Lago, nel cosentino. Le ossa, secondo quanto si è appreso, sono emersi nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti. Sul ritrovamento la Procura della Repubblica di Paola ha deciso di non avviare nessuna indagine.