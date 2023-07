Terzo megalotto SS106 in stallo. La Regione incontra i sindaci dell’Alto Ionio Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel pomeriggio di oggi in Cittadella si è svolto un incontro istituzionale fra il Presidente Occhiuto, l’Assessore Gallo, il Consigliere Straface, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Moroni e i Sindaci dei comuni Cassano All’Ionio, Albidona, Roseto Capo Spulico, Villapiana, Amendolara, Cerchiara e Francavilla Marittima, che da tempo chiedono di essere ascoltati sulla questione del Terzo Megalotto della Statale 106, in particolare sulle opere di compensazione e sugli svincoli dopo il silenzio di questi anni e tutte le relative richieste disattese.

“Finalmente questi Sindaci e le comunità che rappresentano hanno trovato nell’attuale governo regionale un interlocutore che non solo ha scelto di farsi carico delle loro istanze ma ha garantito la costituzione di un tavolo tecnico con i vertici ANAS in cui la stessa Regione farà da collante fra azienda e territori”, dichiara in una nota il consigliere regionale Pasqualina Straface.

“Con questo incontro abbiamo finalmente trovato la giusta squadra affinché i piccoli territori siano comunque tutelati dalla Regione Calabria che dopo anni di silenzi finalmente possono vedere le loro rivendicazioni giungere sui tavoli istituzionali“.