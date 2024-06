Terrore a Lungro, incendiate tre auto ad un imprenditore: salvate due persone dalle fiamme

LUNGRO – Fiamme nel centro storico di Lungro. Un rogo doloso ha divorato tre automobili di un imprenditore parcheggiate in via Dei Cinquecento e via Cattedrale. Lo scoppio degli pneumatici del primo mezzo ha svegliato gli abitanti della zona. In pochi minuti una Wolkwagen golf parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario si è ridotta in ferraglia. Le lingue di fuoco dell’ incendio hanno danneggiato anche l’ ingresso della casa abitata da un disabile, costretto in sedia a rotelle.

Il fumo sprigionato dal rogo, in pochi istanti, ha annerito l’intera facciata dell’abitazione rendendo gli ambienti irrespirabili. Il provvidenziale intervento dei volontari del gruppo di Protezione civile “Pollino H24” di Lungro ha tratto in salvo l’ uomo e la sorella, intrappolati tra le mura domestiche. I volontari dopo aver domato il primo incendio hanno allertato i vigili del Fuoco e i carabinieri del locale comando stazione.