Terranova Blues Festival 2023 con la bluesband pugliese ‘Walking Tree ft Beppe Joe Granieri’

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – Al via dmoani, sabato 5 agosto, la quarta edizione con la blues band Pugliese “Walking Tree ft Beppe Joe Granieri“, composta da musicisti professionisti della musica blues, che si ritrovano dopo 30 anni. Proprio la blues band Pugliese, sarà protagonista sul palco del “Terranova Blues Festival” 2023, in occasione dell’evento blues Calabrese. Il direttore artistico del TBF Giulio Pignataro, ha creato quattro sezioni con dei premi, costruiti da artisti artigiani Calabresi, ai quattro premiati saranno consegnati i riconoscimenti nel preserale di domani.

“Terranova da Sibari ospiterà uno degli appuntamenti di punta della stagione del cartellone di spettacoli dell’estate Terranovese – spiega il sindaco Luigi Lirangi – e siamo orgogliosi di ospitare una famosa e importante blues band nazionale. La comunità Terranovese aspetta con trepidazione il nostro evento musicale blues, arrivato alla 4° edizione, faremo di più programmando anche per il 2024, la 5° edizione. Siamo una squadra unita e vogliamo una Terranova ricca di eventi, che portano flussi di turisti e anche un economia circolare e di prossimità”. “Attendiamo nei prossimi giorni di agosto – continua – altri importanti artisti che sono nel cartellone estivo e non ci resta che invitare tutti gli amanti della musica blues della Calabria e da tutta Italia al Terranova Blues Festival”.

Ricorda il delegato allo spettacolo Domenico Giordano: “siamo alla metà della stagione di spettacoli, Terranova Blues Festival, sarà un altro importante momento, per animare i nostri luoghi, visto anche la presenza di turisti e tantissimi emigranti che ritornano ad agosto, e ci chiedono, ogni anno di programmare nuovi eventi e manifestazioni, chiudo ricordando che cartellone estivo di Terranova da Sibari, adesso ha un altro evento musicale riconosciuto a livello nazionale”.

“Siamo fieri di essere in una rete internazionale di eventi blues – sottolinea il delegato al turismo Massimiliano Esposito – come il Bitonto Blues Festival a Bitonto, città dei festival in Puglia, così come l’evento blues in Basilicata di Matera, il Tropea Blues Festival di Tropea e Altomonte Rock/Blues Festival di Altomonte; una rete che si allarga, e guarda al futuro, di realtà turistiche blasonate, già famose e conosciute a livello internazionale, momento di crescita, tutto ciò, significa anche una maggiore visibilità per la nostra realtà turistica Calabrese, uno sprono in più, per fare meglio, anche per aumentare attraverso gli eventi musicali, nuovi flussi turistici del turismo degli eventi, vi aspettiamo numerosi all’insegna dei miti della musica Blues”.

Orgoglioso il direttore artistico del Terranova Blues Festival Giulio Pignataro: “sabato 5 agosto, una blues band molto importante nel panorama musicale blues e non solo, i “Walking Tree”, sono musicisti professionisti, accompagnati dal grande Beppe Joe Granieri, che sarà la voce della blues band, nell’occasione ufficializzeremo il gemellaggio tra il Bitonto Blues Festival e il Terranova Blues Festival, momento emozionante, ma anche per incrementare quella rete, non solo musicale, ma anche un momento di relazioni sociali, turistici ed economici, che accompagneranno l’evento blues Calabrese, con altri festival blues, come Altomonte Blues/Rock festival di Altomonte, Il South Italy Blues Connections di Matera in Basilicata e il Tropea Blues Festival di Tropea in Calabria”.

Nella corso della serata non mancheranno momenti dedicati all’enogastronomia con l’evento ‘Terranova nel piatto‘, organizzato da ristoratori locali, con i piatti terranovesi della tradizione e identitari, non ci resta che invitarvi tutti in piazza Vittorio Emanuele III, nel cuore del borgo medievale della Terra dei due Papi e del Cammino Basiliano in Calabria.