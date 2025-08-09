HomeProvincia

Tentato furto in un’abitazione sventato a Castrovillari: ladri messi in fuga dalle guardie giurate

Provvidenziale l’arrivo del personale di vigilanza e dei Carabinieri: i malintenzionati si sono dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla

CASTROVILLARI (CS) – Nella tarda serata di giovedì, un tentativo di furto in abitazione è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Assipol di Frascineto e delle Forze dell’Ordine. L’allarme è scattato intorno alle 23:30, quando la Centrale Operativa Assipol ha ricevuto una segnalazione di intrusione da un’abitazione privata situata nel comune di Castrovillari. Approfittando del buio e dell’assenza dei proprietari, i malviventi si erano introdotti nell’immobile dopo aver forzato una porta d’accesso, rovistando rapidamente nelle stanze.

Il loro piano però, è stato interrotto dall’arrivo in pochi minuti sul posto delle guardie giurate e delle pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Alla vista delle forze di sicurezza, i ladri si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima di essere intercettati. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai proprietari una volta rientrati, nulla sarebbe stato sottratto dall’abitazione, sebbene gli ambienti siano stati messi completamente a soqquadro. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili a identificare i responsabili.

