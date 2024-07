Tensione nel carcere Castrovillari, detenuti si barricano nell’infermeria e la distruggono

CASTROVILLARI (CS) – Momenti di tensione in serata nel carcere dí Castrovillari dove due detenuti si sono barricati in infermeria e l’hanno completamente distrutta. A darne notizia sono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesca Ciccone, segretario regionale dello stesso sindacato. “Nella circostanza i due, che soffrirebbero di problemi psichiatrici – hanno aggiunto Durante e Ciccone – hanno ingerito farmaci di ogni tipo. Si tratterebbe di detenuti che, molto probabilmente, non dovrebbero stare in una struttura senza servizio psichiatrico. Tutto il personale disponibile è stato richiamato in servizio, per gestire al meglio la situazione. Un agente è rimasto contuso ed è intervenuto il 118″.

