Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale

TARSIA (CS) – Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l‘Autostrada A2 “del Mediterraneo” nei pressi dello svincolo di Tarsia, al KM 228, in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate tra loro. A seguito dell’impatto, probabilmente un tamponamento, una si è ribaltata occupando la corsia di marcia.

Sul posto hanno operato le squadre ed il personale Anas, la polstrada per tutti i rilievi del caso e tre ambulanze del 118: Unical Avast Pre Sila e Misericordia Cosenza per soccorrere i feriti, sei in totale, di cui tre medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

I mezzi incidentati sono state rimossi velocemente e le lunghe code, generate dal traffico intenso, sono in via di smaltimento. Al momento si transita su una sola corsia di sorpasso in attesa che vengano completate le operazioni di messa in sicurezza alla viabilità.