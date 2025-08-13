HomeProvincia

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale

Sul posto Anas, polstrada e tre ambulanze per soccorrere i feriti, sei in totale di cui due medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

TARSIA (CS) – Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l‘Autostrada A2 “del Mediterraneo” nei pressi dello svincolo di Tarsia, al KM 228, in direzione Nord. Per cause in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate tra loro. A seguito dell’impatto, probabilmente un tamponamento, una si è ribaltata occupando la corsia di marcia.

Incidente Tarsia A2

Sul posto hanno operato le squadre ed il personale Anas, la polstrada per tutti i rilievi del caso e tre ambulanze del 118: Unical Avast Pre Sila e Misericordia Cosenza per soccorrere i feriti, sei in totale, di cui tre medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

I mezzi incidentati sono state rimossi velocemente e le lunghe code, generate dal traffico intenso, sono in via di smaltimento. Al momento si transita su una sola corsia di sorpasso in attesa che vengano completate le operazioni di messa in sicurezza alla viabilità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

drone-carcere-rossano

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto del carcere di...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci contro Sorical «subito...

Tirreno
COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi sul lungomare: è...

Tirreno
AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...
Michael Venturi Cosenza Calcio

Cosenza Calcio, altra cessione. Ceduto al Venezia il difensore Michael Venturi

Sport
COSENZA - Dopo l'attaccante Massimo Zilli, ceduto al Frosinone, un altro calciatore del Cosenza saluta la compagnai per restare a giocare in serie B....
culla per la vita generico

Anche a Crotone arriva la “Culla per la Vita”: per accogliere e proteggere i...

Calabria
CROTONE - Dopo l'attivazione a Cosenza, anche Crotone si dota della cosiddetta "Culla per la Vita", un luogo sicuro, sempre accessibile, dove ogni neonato possa...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36960Area Urbana22235Provincia19730Italia7983Sport3838Tirreno2869Università1446
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

drone-carcere-rossano
Ionio

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
Tirreno

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi...

AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...
Calabria

International Street Food, confermate le tappe di agosto in Calabria: annullati...

PAOLA (CS) - Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell'International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola...
Treni_Gallo_Oliverio
Calabria

Gallo: «Oliverio sbaglia, 27 nuovi treni in Calabria grazie a Occhiuto,...

COSENZA - "Sui 27 nuovi treni l'ex governatore Mario Oliverio attacca in modo immotivato il presidente Roberto Occhiuto, ma prende un clamoroso abbaglio. Il...
controlli-Cosenza
Area Urbana

Cosenza, controlli a tutto campo: chiuso locale. Tre denunce tra truffe...

COSENZA - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel Capoluogo e nella Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Chiuso...
Checchinato-visita-Annunziata
Area Urbana

Ricoverati per botulino all’Annunziata: il Vescovo Checchinato in visita ai pazienti...

COSENZA - Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA