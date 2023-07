Tarsia: vasto incendio alla discarica, vigili del fuoco al lavoro

TARSIA (CS) – Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 5.15, per cause ancora da accertare, in un impianto di raccolta rifiuti situato nel territorio del comune di Tarsia, in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno interessato infatti la ‘Servizi Ecologici’ di contrada Canicella.

Sul posto stanno già lavorando i vigili del fuoco di Castrovillari e Rende. Le fiamme alte hanno generato un fumo denso e nell’aria si è sprigionato un forte odore. Paura tra i residenti della zona. Al momento oltre venti unità con 5 mezzi e 2 autobotti per rifornimento idrico sono all’opera per circoscrivere e domare il rogo.

In aggiornamento