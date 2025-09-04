Tarsia, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese e Terranova da Sibari uniti per Gaza

- Advertisement -

COSENZA – I Consigli Comunali di San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Tarsia hanno deciso di riunirsi in un Consiglio Comunale Aperto congiunto per discutere della drammatica crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. La data e il luogo dell’incontro saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

La seduta avrà lo scopo di:

• sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità della situazione che colpisce la popolazione civile;

• approvare un documento politico congiunto da inviare alle istituzioni nazionali;

• promuovere un’iniziativa di raccolta fondi solidale, destinata agli abitanti della Striscia di Gaza tramite associazioni e ONG umanitarie attive sul campo.

“Come istituzioni locali, sentiamo il dovere morale e civile di far sentire la nostra voce e di trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo, oltre alla discussione, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi da destinare alla popolazione di Gaza”, dichiarano congiuntamente i Presidenti dei Consigli Comunali di San Lorenzo del Vallo-Maria Angelica Stamato, Spezzano Albanese-Maria Galizia, Terranova da Sibari- Fausto Cassetti e Tarsia- Marco Cetraro.

L’appuntamento sarà aperto alla cittadinanza, alle associazioni, alle scuole, al mondo del volontariato e della solidarietà. Sarà possibile intervenire durante la discussione e contribuire al percorso condiviso. Con questa iniziativa, i quattro Comuni intendono lanciare un messaggio di pace, solidarietà e responsabilità che dal territorio arrivi fino alle più alte istituzioni nazionali e internazionali.