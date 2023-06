Tarsia, oggi l’inaugurazione dell’area sosta camper attrezzata

TARSIA (CS) – Sarà inaugurata oggi a Tarsia, l’area sosta attrezzata per camper nella centralissima piazza Municipio. Dalle 18.30 si terrà un convegno/dibattito sul “turismo sostenibile” e il grande interesse sul “turismo dei camperisti in Italia” che sarà moderato modera Giulio Pignataro. Insieme al sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, interverranno il delegato al Turismo, Roberto Cannizzaro e la delegata all’agricoltura e alle attività produttive, Sara Scarola. Un momento per discutere di turismo dei camperisti e sostenibile con esperti del settore. Alle 19.30 si terrà il taglio del nastro della nuova Sosta Camper di Tarsia.

Il primo cittadino Ameruso ha commentato: “un altro tassello per il turismo a Tarsia e altre opportunità di crescita della cittadina turistica. A breve saranno previste iniziative turistiche, a partire già da venerdì, con le “12 Stagionalità del Gusto”, unico evento del genere in Calabria che partirà – ricorda il sindaco di Tarsia – con una nuova iniziativa enogastronomica, voluta fortemente dal delegato all’agricoltura Sara Scarola”.

Da oggi inoltre, partirà la prima delle sei iniziative dell’agroalimentare, che si terranno ogni 2 mesi, con i prodotti del territorio, e saranno protagonisti l’anguria e le albicocche di stagione. Ad agosto la seconda iniziativa delle “12 Stagionalità del Gusto”.