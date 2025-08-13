HomeProvincia

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale

Sul posto Anas, polstrada e 118 per soccorrere i feriti, sei in totale di cui due medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale

TARSIA (CS) – Incidente stradale sull’Autostrada del Mediterraneo A2 nei pressi dello svincolo di Tarsia, in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate e una si sarebbe ribaltata. Sul posto Anas, polstrada e 118 per soccorrere i feriti, sei in totale di cui due medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale. Le auto sono state velocemente rimosse e le code generate da traffico intenso sono in via di smaltimento. Al momento si transita su una sola corsia di sorpasso in attesa che vengano completate le operazioni di messa in sicurezza della viabilità.

