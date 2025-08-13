TARSIA (CS) – Incidente stradale sull’Autostrada del Mediterraneo A2 nei pressi dello svincolo di Tarsia, in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate e una si sarebbe ribaltata. Sul posto Anas, polstrada e 118 per soccorrere i feriti, sei in totale di cui due medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale. Le auto sono state velocemente rimosse e le code generate da traffico intenso sono in via di smaltimento. Al momento si transita su una sola corsia di sorpasso in attesa che vengano completate le operazioni di messa in sicurezza della viabilità.
Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale
Sul posto Anas, polstrada e 118 per soccorrere i feriti, sei in totale di cui due medicati sul posto e tre non gravi trasportati in ospedale
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci contro Sorical «subito...
COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...
«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi sul lungomare: è...
AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...
Anche a Crotone arriva la “Culla per la Vita”: per accogliere e proteggere i...
CROTONE - Dopo l'attivazione a Cosenza, anche Crotone si dota della cosiddetta "Culla per la Vita", un luogo sicuro, sempre accessibile, dove ogni neonato possa...
Dramma a Cetraro, neonato morto dopo il parto. Indagano i carabinieri, sequestrate le cartelle...
CERTARO (CS) - Tragedia all'ospedale "Iannelli" di Cetraro dove un neonato è morto ieri mattina subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite...
Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono dalla terapia intensiva
COSENZA - Si sta lentamente stabilizzando la situazione all'ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che...
Correlati
-->
Leggi ancora
«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi...
AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...
International Street Food, confermate le tappe di agosto in Calabria: annullati...
PAOLA (CS) - Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell'International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola...
Gallo: «Oliverio sbaglia, 27 nuovi treni in Calabria grazie a Occhiuto,...
COSENZA - "Sui 27 nuovi treni l'ex governatore Mario Oliverio attacca in modo immotivato il presidente Roberto Occhiuto, ma prende un clamoroso abbaglio. Il...
Cosenza, controlli a tutto campo: chiuso locale. Tre denunce tra truffe...
COSENZA - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel Capoluogo e nella Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Chiuso...
Ricoverati per botulino all’Annunziata: il Vescovo Checchinato in visita ai pazienti...
COSENZA - Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti...
Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il...
COSENZA - Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni,...