TaranTarsia: gli Africa Unite protagonisti della 15^ edizione

TARSIA – Gli Africa Unite sono i super ospiti della quindicesima edizione del TaranTarsia: il Festival delle musiche tradizionali del Sud, in programma il 25 e 26 agosto in piazza San Francesco patrocinato dal Comune di Tarsia e organizzato dall’associazione culturale “Musikart”.

La serata del 25 agosto sarà dedicata alla tradizione calabrese con la musica ed i suoni del Gruppo Folklorico Pro loco di Castrovillari. Sabato 26 agosto, spazio all’innovazione ed alla sperimentazione con “Il Canzoniere Grecanico salentino” e poi sul palco saliranno gli Afrika Unite, band che – dal 1981 ad oggi – propone uno stile musicale fatto di ritmo in levare, reggae, dub ed elettronica, rappresentando un unicum nel panorama musicale italiano.

La sperimentazione e l’attenzione per le tematiche sociali si fondono con la tecnica musicale diventando elementi essenziali nella costruzione dei successi degli Africa Unite. A Tarsia, lo storico gruppo farà tappa con il “Perché Non è Fortuna Tour”, ripercorrendo i più grandi successi insieme alle ultime produzioni. Non mancheranno i brani tratti da “Il Punto di Partenza”, un disco autoprodotto ed uscito nel 2015, che ha ottenuto due nomination per la Targa Tenco nelle sezioni “album dell’anno” e “canzone singola”. Nel 2018 gli Africa Unite, insieme ad Architorti e alla compagnia di danza modenese Mmcdc, hanno dato vita nei teatri italiani ad uno spettacolo multimediale “Offline” in tempo reale, con la rielaborazione delle canzoni grazie al supporto del quintetto d’archi. Il progetto ha ispirato la scrittura di “In tempo reale”: un concept album sul rapporto uomo-rete social.

Rlb , è radio ufficiale dell’evento e seguirà in diretta sabato, la manifestazione.

“Per noi è un onore avere sul palco del TaranTarsia “Il Canzoniere Grecanico salentino” e gli Africa Unite: una delle band più longeve in Italia. La loro musica ha varcato i confini nazionali ottenendo prestigiosi riconoscimenti e apprezzamenti anche nei più importanti festival europei”, sostiene Katia Cannizzaro Presidente dell’Associazione Culturale Musikart. “La meticolosa attenzione nelle esibizioni dal vivo, la capacità di creare un rapporto diretto con il pubblico e la straordinaria passione per la musica renderanno unico un concerto attesissimo. Non mancate, il TaranTarsia è pronto a farvi ballare tutta la notte”, conclude Katia Cannizzaro.