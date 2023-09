Tagli alle scuole, Paola si mobilita: «lotteremo contro la fredda legge dei numeri»

PAOLA (CS) – “La scure del dimensionamento scolastico rischia di abbattersi su tutta la nostra regione e, in particolar modo, sul nostro comprensorio. I tagli al mondo della scuola, infatti, rappresentano, ormai, una seria problematica verso cui fare i conti. Purtroppo, una delle principali causa che portano a tale nefasta conseguenza, è lo spopolamento ed il sempre più basso indice di natalità”. A scriverlo in una nota l’amministrazione comunale di Paola.

“Una realtà che dobbiamo affrontare, anzi, che stiamo affrontando, tenuto conto delle linee guida emanate dal Governo, che la Regione e la Provincia di Cosenza hanno recepito. Come Amministrazione comunale, siamo fermamente convinti che, di fronte alla formazione, alla crescita ed all’educazione dei nostri figli e delle generazioni future, la fredda legge dei numeri dovrebbe fermarsi. Ma così, ahinoi, non è ed oggi siamo costretti a combattere per salvaguardare le nostre scuole e la loro autonomia.

Già nella giornata di ieri, il nostro sindaco Giovanni Politano ha infatti preso parte ad un incontro, promosso dalla Provincia di Cosenza, rimarcando l’importanza e la centralità del mondo della scuola, anche come presidio di legalità.

“È sinceramente umiliante parlare di tagli alle scuole e di dimensionamento scolastico. Dovremmo invece confrontarci sul potenziamento dell’istruzione, che, è bene rimarcarlo, rappresenta uno degli argini per contrastare la criminalità e le divisioni e discrepanze sociali” – evidenzia il primo cittadino di Paola, che prosegue: “Ma la legge, pur dura, è sempre legge e ci troviamo a combattere contro il dimensionamento delle nostre scuole e per tutelare la loro autonomia.

Una battaglia non facile, proprio a causa delle ristrettezze dei numeri e delle imposizioni che arrivano dall’alto, verso la quale, comunque, non ci tiriamo indietro, impegnandoci con forza affinché, per lo meno, potranno essere limitati i danni e le conseguenze negative che rischiano di colpire le famiglie e gli studenti. La determinazione messa in campo è e sarà massima, così come le interlocuzioni, già avviate con tutti i comuni del comprensorio e con le dirigenze scolastiche”.