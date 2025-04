Tagico incidente strasale a Spezzano Albanese. Muore un motociclista di 57 anni

- Advertisement -

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Pasquetta di sangue sulle strade del Cosentino, dove ha perso la vita un 57enne, Angelo Carriuolo, a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 14:00 lungo la SP 241 nel territorio di Spezzano Albanese. L’uomo, residente proprio nel comune arbëreshe, si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre transitava in prossimità dello stadio comunale “Vattimo”.

Impatto fatale per il 57enne, deceduto nonostante l’immediato intervento del 118, giunto sul posto con un mezzo di rianimazione mobile della Misericordia da San Sosti: il centauro è spirato poco dopo. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso che era stato allertato dalla centrale operativa e si era alzato in volo da Cosenza. Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire l’esatta dinamica, mentre la Provinciale è rimasta chiusa per alcune ore. Dolore nella comunità di Spezzano Albanese dove l’uomo viveva ed era molto conosciuto.