Sviluppo delle aree interne: consegnati 14 nuovi trattori ai comuni del Reventino-Savuto

PANETTIRERI (CS) – Sono 14 i trattori Landini 5-110 che sono stati consegnati ad altrettanti comuni della regione Calabria, come risultato di un progetto che ha coinvolto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, la Regione Calabria, le amministrazioni locali, Argo Tractors e il suo concessionario De Masi che si è aggiudicato l’asta pubblica conseguendo il maggior punteggio grazie alle caratteristiche tecniche e funzionali della Serie 5.

Coinvolti 14 comuni del Reventino-Savuto

I comuni coinvolti nel progetto sono 14 (tutti della zona del Reventino-Savuto), divisi tra la provincia di Cosenza e di Catanzaro: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Motta Santa Lucia, Serrastretta, Soveria Mannelli, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Parenti, Panettieri, Pedivigliano e Scigliano. È stato proprio il connubio tra qualità costruttiva, affidabilità e dotazioni all’avanguardia a determinare la vittoria dei trattori Landini nella gara pubblica, ottenendo il punteggio più alto nella valutazione tecnica dei mezzi. Una scelta che ha premiato non solo le prestazioni della Serie 5, ma anche la sua versatilità e prontezza operativa.

La cerimonia di consegna – organizzata nel comune di Panettieri – ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei sindaci dei comuni coinvolti, dell’assessore regionale Gianluca Gallo, dei rappresentanti del concessionario De Masi al fianco di Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors, multinazionale con sede in provincia di Reggio Emilia che produce e commercializza i trattori a marchio Landini e McCormick.

«Siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa che punta allo sviluppo concreto di un’area significativa della Calabria – ha dichiarato Mario Danieli –. La nostra presenza in questo progetto non è casuale: Landini è un punto di riferimento del Made in Italy, non solo come marchio storico, ma come esempio concreto di produzione nazionale e inconfondibile stile italiano. Abbiamo scelto con convinzione di mantenere tutti i nostri stabilimenti in Italia, investendo costantemente risorse e competenze per valorizzare la filiera industriale interna. È una scelta che comporta impegno, ma che riflette pienamente la visione di Landini e la volontà di essere non solo un costruttore di trattori, ma un simbolo di qualità, innovazione e orgoglio manifatturiero italiano».

Mezzi all’avanguardia, efficienti e sicuri

I modelli consegnati sono tutti equipaggiati con caricatore frontale originale, una dotazione progettata espressamente per integrarsi in modo ottimale con il trattore, ampliando notevolmente la possibilità d’impiego e rappresenta un vantaggio strategico per i comuni, fornendo massima efficienza, affidabilità e sicurezza d’uso, soprattutto in attività di movimentazione materiali, carico, sgombero e manutenzione stradale.

Trattori per la gestione urbana

L’iniziativa, che rientra all’interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne, ha permesso l’acquisto di 14 mezzi che serviranno alla gestione della materia urbana, dallo sfalcio dell’erba e delle sterpaglie a bordo strada, alla pulizia della carreggiata in caso di neve e, fra le varie peculiarità, dotati di cisterne antincendio. I modelli sono stati selezionati per la loro capacità di rispondere efficacemente a un’ampia varietà di esigenze operative.