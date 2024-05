Sviluppo della filiera olivicola-olearia a San Demetrio Corone. Incontro all’Associazione Nazionale “Città dell’olio”

MONTERIGGIONE (SI) – L’olio extravergine di oliva prodotto nel territorio di San Demetrio Corone è tra i più buoni del mondo. Ma occorre grande sinergia tra produttori ed enti locali per lo sviluppo del settore agro-alimentare del territorio, valorizzazione del prodotto e livelli di qualità sempre elevati. Occorre formazione, servono programmazione e iniziative che mirino proprio alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e dei territori di produzione. Giovedì a Monteriggione (SI), presso la sede dell’Associazione Nazionale “Città dell’olio”, si è tenuta una lunga e importante riunione tra il Dr Antonio Balenzano e una delegazione del Comune di San Demetrio di Corone, composta dal Sindaco Ernesto Madeo, dal Vice-Sindaco Sangermano e dal Consigliere D’Amico.

L’Associazione Nazionale “Città dell’olio”

L’Associazione nazionale città dell’olio raggruppa località caratterizzate dalla produzione di olio extravergine d’oliva. Vi aderiscono amministrazioni comunali e provinciali, comunità montane, gruppi di azione locale, Parchi e camere di commercio. Tutti presenti nei territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.

L’incontro è stato fortemente voluto dal Sindaco Madeo – recentemente subentrato al Consigliere Comunale Salvatore Mauro, che in precedenza aveva ricoperto l’incarico, con la Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2023- atteso che nessuno, sino a ieri, era stato in grado di spiegare quali fossero realmente le funzioni dell’Associazione e i vantaggi per l’Ente e per i cittadini; Pur pagandosi ogni anno, sin dal 2018, la quota associativa.

“Il Direttore Balenzano ci ha accolti benevolmente, dichiarandosi lieto di ricevere finalmente in sede una rappresentanza del Comune. Lo stesso ha spiegato quali sono i compiti e le finalità della succitata associazione, soffermandosi sulle potenzialità che la stessa può avere per il nostro Comune e per i nostri cittadini: consulenza e assistenza nella redazione dei bandi nazionale ed europei, riconoscimenti ministeriali, certificazioni, convegni e corsi di formazione, progetti per i giovani da realizzare con la scuola, eventi culturali tematici e tanto altro ancora. Lo stesso ci ha parlato di iniziative ed eventi di prossima realizzazione”.

Una serie di incontri tra giugno e luglio

“Tra questi, in virtù del buon esito della riunione, si è deciso di inserire una serie di incontri e iniziative da realizzare a San Demetrio tra fine giugno e metà luglio p.v. a cui prenderanno parte, oltre allo stesso Direttore, i vertici nazionali, regionali e provinciali di “Città dell’olio”. Una serie di eventi a cui potranno partecipare frantoiani e produttori, ed anche ristoratori e commercianti locali, per fare formazione e programmare iniziative mirate da portare avanti insieme. A conclusione dei lavori, il Direttore Balenzano ha insignito il Sindaco Madeo con la spilla in oro raffigurante il logo dell’associazione, solitamente data agli ambasciatori dell’Associazione Nazionale “Città dell’olio”, congratulandosi per quanto dallo stesso già dimostrato e fatto per lo sviluppo del settore agro-alimentare del nostro territorio.