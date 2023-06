Sulla statale 18 autovelox come ‘funghi’: uno nuovo anche a Cetraro

CETRARO (CS) – Da stamattina è partito il controllo elettronico della velocità presidiato lungo il tratto di competenza della strada statale 18 a Cetraro. “Una iniziativa per contrastare gli automobilisti indisciplinati ed evitare ulteriori incidenti”, scrive il Comune di Cetraro sui social. Di parere diverso i cittadini che sui social inveiscono: “serve solo a fare cassa con i soldi dei poveri contribuenti”.

“Rotatorie e illuminazione”: l’appello di Luciani

Il sindaco Cennamo aveva già annunciato l’installazione dei dispositivi per il controllo della velocità già qualche mese fa. Il tema della sicurezza, dunque, diventa questione urgente su un tratto che è teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali. Un’alternativa alla viabilità per mettere in sicurezza quel tratto stradale era arrivata dalla consigliera provinciale Gabriella Luciani con la proposta di realizzare rotatorie e illuminazioni adeguate. Necessario, dunque, realizzare rotatorie e illuminazioni adeguate, per il consigliere provinciale Gabriella Luciani che sollecitava le istituzioni competenti in un incontro con Comune, Anas e Provincia. “I presupposti per realizzare il progetto ci sono e io mi fermerò solo quando vedrò realizzato il progetto”.

Sicurezza o pretesto per fare cassa comunale?

La statale 18, nel tratto cosentino, d’altronde, è una lunga marcia presidiata da autovelox sparsi come ‘funghi’ tra Paola, Guardia Piemontese e Acquappesa. Non abbiamo dubbi che l’obiettivo delle amministrazioni sia salvaguardare l’automobilista e pensare alla sicurezza. Eppure sorge legittimo il sospetto, come quello che si insinua tra tutti i cittadini: ma siamo proprio sicuri che questi dispositivi non vengano utilizzati come bancomat per fare cassa comunale?

Salvini contro gli autovelox: “non pesare sulle tasche dei cittadini”

“Condivido la necessità della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade”, aveva dichiarato il ministro ai Trasporti Matteo Salvini in una question time alla Camera, ad aprile scorso.

“Bisogna trovare il modo – aggiunge – di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti“. Poi il ministro ricorda che è al lavoro per realizzare il nuovo codice della strada che anche su questo interverrà. “Il decreto interministeriale – dice Salvini – lo scorso ottobre è stato esaminato dalla Stato-Regioni e ora i tecnici del ministero delle infrastrutture e dell’interno stanno valutando gli adeguamenti alle richieste che arrivano dai comuni”.