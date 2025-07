Sul fiume Crati la nidificazione del Corriere piccolo

- Advertisement -

TARSIA (CS) – Il fiume Crati riserva belle sorprese. Nella fascia dunale della Riserva e della ZSC Foce del corso d’acqua è stata riscontrata la presenza di due nidi di Corriere piccolo, Charadrius dubius, un piccolo limicolo dal becco corto e scuro e zampe rosate non particolarmente lunghe, con parti inferiori bianche e parti superiori marrone chiaro.

Il Corriere piccolo frequenta habitat costieri dalle acque poco profonde come spiagge e lagune, anche se è possibile vederlo in ambienti legati all’acqua come paludi, fiumi, prati allagati e acquitrini. La principale minaccia per questa specie protetta, al momento, è data deriva dalla perdita di habitat. Specie migratrice, nidifica dalle coste atlantiche dell’Europa e dell’Africa settentrionale alla Cina orientale e al Giappone. In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante irregolare e da come è stato riscontrato, anche con le nuove nidificazioni, frequenta le sponde del fiume Crati.

Le Riserve del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati continuano a mostrarsi come ambienti sostenibili che gli uccelli caradridi scelgono per le loro nidificazioni come dimostra anche la presenza di esemplari di Fratino, altra specie in via di estinzione per la quale tre Comuni hanno approvato la delibera “Salvafratino”.