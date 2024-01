Successo per Giorgio Pasotti a Morano con ‘Io, Shakespeare e Pirandello’

MORANO CALABRO (CS) – Si chiama “Io, Shakespeare e Pirandello” lo spettacolo portato in scena da Giorgio Pasotti per la regia di Davide Cavuti nell’ambito del Pollino in Ribalta Festival, rassegna organizzata a Morano Calabro con la direzione artistica di Alfredo De Luca.

Uno spettacolo decisamente apprezzato dal pubblico che ha apprezzato anche le doti di improvvisazioni del famoso attore, protagonista anche di diverse serie tv.

Per quanto concerne lo spettacolo andato in scena al “Troisi”, si tratta di un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori William Shakespeare e Luigi Pirandello i cui testi sono stati interpretati proprio dall’attore che ha proiettato gli spettatori nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura internazionale. Per il pubblico l’opportunità di ascoltare la musicalità delle parole dei grandi scrittori succitati con le musiche originali composte dallo stesso Davide Cavuti.