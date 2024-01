Studenti di Trebisacce al cantiere di Anas del Terzo Megalotto della 106 – VIDEO

TREBISACCE (CS) – La scuola entra in cantiere per osservare da vicino gli interventi di realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Venticinque studenti dell’Istituto Tecnico Statale ‘G. Filangeri’ di Trebisacce, accompagnati dai loro professori, hanno partecipato ad una visita nei cantieri del Terzo Megalotto della statale 106 ‘Jonica‘. I ragazzi, guidati dal direttore dei Lavori, Biagio Marra, e dal direttore operativo Antonio Perrone, hanno vissuto l’esperienza di un cantiere stradale di grandi dimensioni, ed hanno potuto constatare da vicino, le lavorazioni in corso d’esecuzione, prendendo visione sul campo di tutte le singole fasi lavorative e degli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante la giornata i ragazzi hanno visitato il cantiere di costruzione della galleria artificiale ‘Roseto 2′, i lavori della frana di ‘Roseto’ e del Viadotto ‘Arena‘. I tecnici Anas hanno illustrato nei dettagli il progetto ed hanno spiegato l’importanza della sicurezza dei lavoratori: dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alle norme comportamentali da rispettare nelle varie fasi delle lavorazioni, regole fondamentali di prevenzione e formazione che hanno l’obiettivo di prevenire incidenti. Inoltre, gli studenti hanno incontrato figure professionali specializzate per un primo approccio al percorso lavorativo da intraprendere in un prossimo futuro.