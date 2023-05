Studentessa dispersa nel fiume Lao, ancora senza esito le ricerche

LAINO BORGO (CS) – Sono proseguite anche in nottata le operazioni per la ricerca di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni caduta in acqua ieri pomeriggio durante un’escursione di rafting sul fiume Lao e al momento non hanno dato alcun esito. Impegnate nelle operazioni le squadre forre del CNSAS Calabria e Basilicata. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Nel momento in cui la giovane è caduta in acqua, il fiume era in piena a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Insieme a lei altri tre ragazzi erano finiti in acqua ma sono stati subito recuperati. Di Denise invece, si é persa ogni traccia. Tutti i ragazzi erano muniti dei previsti dispositivi di sicurezza e indossavano caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. Le ricerche, rese difficoltose a causa del buio, proseguiranno anche oggi ma sono sempre più flebili le speranze di ritrovare la giovane in vita. Denise era insieme ai compagni di scuola, che frequentano il liceo statale «Giuseppe Rechichi». Il gruppo era in provincia di Cosenza ed era accompagnato da docenti di educazione motoria.