Stretta all’immigrazione clandestina, esplulsioni e rimpatri in tutta la provinca: c’è un condannato per terrorismo

COSENZA – Diverse le irregolarità che sono emerse in città, ed in tutta la provincia, in merito ai cittadini stranieri. Intensificati, infatti, i controlli per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina da parte della Polizia di Stato, avviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, così come disposto dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Mirate e stringenti le verifiche effettuate dall’inizio del mese di agosto che hanno portato a 18 espulsioni dal territorio nazionale, di cui 6 con accompagnamento diretto alla frontiera di Roma Fiumicino e rimpatrio immediato nei rispettivi Paesi di origine. Otto, invece, le persone trattenute presso i Centri di Permanenza e Rimpatri e 4 gli ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Tra i soggetti destinatari dei provvedimenti anche uno straniero condannato per reati di terrorismo internazionale.
