Strage senza fine sui trattori: la quarta vittima è un 50enne di Acri

ACRI (CS) – Una strage senza fine quella che sta avvenendo negli ultimi giorni in Calabria con una surreale sequela di incidenti mortali sui trattori.

L’utimo avvenuto ad Acri, nel Cosentino, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un trattore sul suo terreno a Montagnola. Le cause dell’incidente sono ancora poco chiare, ma secondo le prime informazioni pare che il trattore si sia ribaltato, schiacciando il conducente che ha perso la vita. Nonostante l’arrivo del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’incidente per capire cosa sia successo.

Con le stesse modalità sono morti in questi giorni un 36enne a Laino Borgonel Cosentino, un 74enne a Rocca di Neto nel Crotonese e un 14enne a Laureana di Borrello nel Reggino.