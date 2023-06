Straface (FI): “nessun rallentamento sui lavori dell’Ospedale unico della Sibaritide”

CORIGLIANO ROSSANO – “I lavori dell’Ospedale unico della Sibaritide proseguono. il rallentamento è dovuto ad una perizia di variante, che il concessionario deve depositare, in quanto una parte è già stata consegnata. Pertanto nessun problema di mancanza di fondi, per una una struttura importantissima per l’intera fascia ionica. Una struttura importantissime per tutta la fascia Jonica. Anche Il presidente Occhiuto ha dato piena garanzia che il cronoprogramma sarà rispettato così come i tempi di consegna”.

A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface, tranquillizzando chi, come il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, nei giorni scorsi aveva denunciato la mancanza dei fondi necessari per proseguire i lavori del nuovo nosocomio e perché andrebbe aggiornato l’elenco dei costi, in maniera significativa nei confronti di un progetto ormai di molti anni fa, in modo da reperire le risorse necessarie e gli strumenti amministrativi per stanziarle.