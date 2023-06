Stop alle operazioni a Castrovillari, l’Asp cerca anestesisti

CASTROVILLARI (CS) – Dopo l’allarme scattato ieri relativo allo stop alle ore 14 agli interventi chirurgici in urgenza nell’ospedale di Castrovillari, la dirigenza dell’Asp di Cosenza si è mobilitata cercando di porre rimedio a quella che è una grave criticità che interessa il “Ferrari”.

A dirlo è stata la consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente della Commissione Sanità.

Lo stop agli interventi chirurgici di pomeriggio, di sera e di notte è arrivato, tanto per cambiare, per la carenza di medici e, nello specifico, di anestesisti. Motivo per cui è impossibile procedere con gli interventi h24 e circostanza questa che comporta, in caso di necessità, dopo le 14, il trasferimento ad altri ospedali.

“Mancano degli anestesisti – ha detto Straface – Noi abbiamo fatto un concorso, c’è una graduatoria. Il direttore generale, Antonio Graziano, che ho già sentito, avrà a breve un incontro per cercare di risolvere questo problema”.