“Stop ai rifiuti lanciati dall’auto”: pugno duro a San Marco Argentano e multe fino a 18mila euro

Il Decreto-Legge anti-degrado è entrato in vigore il 9 agosto scorso: In caso di abbandono in aree protette si rischia la sospensione della patente e, nei casi più gravi, l’arresto

SAN MARCO ARGENTANO (CS) –  “Il 9 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 116 dell’8 agosto 2025, una nuova e importante norma che rafforza la lotta contro l’abbandono di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Lanciare cicche di sigaretta, fazzoletti, bottiglie o altri rifiuti dai veicoli non è un comportamento innocuo: è un atto grave che compromette l’ambiente, danneggia l’immagine del nostro territorio e comporta spese che ricadono sull’intera collettività”. Lo scrive in un post sui social il Comune di San Marco Argentano e il sindaco Virginia Mariotti

Cosa prevede il Decreto-Legge n. 116/2025

“Cosa prevede il Decreto-Legge n. 116/2025? D’ora in poi sarà più facile identificare i responsabili di queste infrazioni. Sarà sufficiente una foto chiara della targa del veicolo, acquisita tramite: sistemi di videosorveglianza comunali o autorizzati; telefoni cellulari; dashcam; segnalazioni accompagnate da documentazione visiva. L’aggiornamento dell’articolo 15 del Codice della Strada consente di risalire al proprietario del mezzo tramite la Motorizzazione e di recapitare la sanzione anche a distanza di tempo. Le sanzioni previste sono le seguenti: fino a 1.188,00 euro per l’abbandono di piccoli rifiuti (come mozziconi e fazzoletti); fino a 18.000,00 euro per rifiuti più grandi (come bottiglie o sacchetti). In caso di abbandono in aree protette, corsi d’acqua o zone sensibili, si rischiano sanzioni aggravate: sospensione della patente e, nei casi più gravi, l’arresto.

Nel nostro territorio saranno intensificati i controlli a cura della Polizia Locale. Chiediamo anche a voi di fare la vostra parte: ogni segnalazione è utile, ogni comportamento corretto è un gesto concreto a favore del nostro ambiente e della vivibilità di San Marco. San Marco è ricca di bellezze naturali, storia e tradizioni. Chi sporca o degrada il territorio manca di rispetto verso tutti noi. Non possiamo più tollerare che le nostre strade vengano trattate come pattumiere. La risposta sarà ferma, nel rispetto della legge e della responsabilità di ciascuno. Difendere San Marco significa anche prendersi cura dei suoi spazi, del suo decoro e del suo futuro. Grazie a chi già lo fa, a chi rispetta le regole e contribuisce a rendere il nostro Comune più pulito e accogliente per tutti”,

