FAGNANO CASTELLO (CS) – Il Comitato per la sicurezza della SS 283 delle Terme si rivolge ad Anas per sottolineare la necessità di realizzazione di almeno due tratti rimasti incompiuti: il primo in località Varco Bufalo nel comune di San Marco Argentano, dove il tratto della SS 283 è incompleto da sempre. Il secondo in località Scalo sempre a San Marco Argentano a confine con Roggiano Gravina che possa congiungersi col tracciato della SS 283 delle terme nel comune di Tarsia. Inoltre, un terzo intervento che non può essere più rinviato, è in agro del comune di Guardia Piemontese al km 11+450 , bypass alla galleria artificiale chiusa da prima del 2001 per un movimento franoso. Per il Comitato si tratta di “tre vere e proprie strozzature, che nei fatti non rendono scorrevole e agibile la Statale”.

Un’area di elisoccorso

“Chiediamo inoltre – scrive il Comitato – in una collaborazione fattiva e sinergica con il servizio 118 Regionale, l’Asp di Cosenza e il Dipartimento salute della Regione Calabria, la realizzazione di un’area di Elisoccorso attrezzata, funzionale anche nelle ore notturne, nel territorio di Fagnano Castello , località Serracavallo – Pietrabianca perché bricentrica all’intero tracciato della SS 283 delle Terme, che collega i due mari calabresi, lo ionio e il Tirreno. Perché riteniamo che tale opera infrastrutturale rappresenti un valore enorme sul piano della sicurezza sanitaria e della medicina di urgenza per il grande traffico veicolare che interessa la SS 283 delle terme. Poniamo – conclude il Comitato – la problematica suddetta , con le specifiche richieste di intervento, ad Anas e alle istituzioni preposte, in primo luogo al Ministero dei trasporti (MIT)”.