Statale 283 delle Terme, bitumato tratto tra il bivio di Fagnano e San Marco Argentano

FAGNANO CASTELLO (CS) – “Lo abbiamo chiesto con fermezza il 17 maggio scorso all’Anas per assicurare un’immediata e concreta manutenzione alla SS 283 delle Terme. Oggi esprimiamo viva soddisfazione per la scelta di Anas, di accogliere la nostra richiesta, provvedendo ad una reale sistemazione e totale bitumazione del tratto viario con visibili benefici per gli automobilisti e le popolazioni residenti nel comprensorio”.

Ad esprimere soddisfazione per l’intervento, in particolare nel tratto tra il bivio di Fagnano e il territorio ricadente nel comune di San Marco Argentano, è il circolo del Pd di Fagnano Castello.

“E’ l’ennesima dimostrazione che quando la politica si fa con serietà e convinzione, fuori dalle fumose e infruttuose trovate mediatiche, anche a queste latitudini calabresi, dove spesso regna la latitanza e l’indifferenza istituzionale, si possono realizzare fatti e scelte utili per i cittadini. Continueremo sempre a vigilare e a proporre interventi e idee concrete per il progresso della nostra comunità e del territorio”.