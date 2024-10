Statale 283 chiusa tra Guardia Piemontese e Fagnano Castello: «a dicembre la riapertura»

COSENZA – «Grazie alla stretta e costante sinergia fra l’Anas e la Provincia di Cosenza, sono in via di conclusione i lavori sul viadotto Valle di Leto, al chilometro 17+200 della Statale 283 delle Terme Luigiane, fra gli svincoli di Guardia Piemontese e Fagnano Castello». Ad anticiparlo è la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che ricorda: «Come noto, i lavori di questo tratto di strada avevano subito notevoli ritardi per via del rincaro dei materiali e per causa di attentati che ne avevano condizionato il regolare avanzamento. Tuttavia, nel prossimo novembre – dettaglia Succurro – saranno portate a termine le operazioni di collaudo, con la riapertura al transito dei veicoli nel successivo mese di dicembre».

«Presto – assicura la presidente della Provincia di Cosenza – verrà restituito un importantissimo collegamento stradale alle comunità locali, indispensabile soprattutto durante l’inverno e l’estate. Insieme all’Anas, avevamo raccolto ogni volta le istanze del territorio e le preoccupazioni degli amministratori locali e dei cittadini, sempre cooperando per tutto quanto necessario, anche per l’attivazione e la gestione del percorso alternativo lungo la Provinciale 270 Fagnano-Cetraro. Grazie ai dirigenti, ai tecnici e al personale interessato dell’Anas e della Provincia di Cosenza per tutto il lavoro svolto nell’interesse dei territori. È la conferma – conclude Succurro – che le sinergie istituzionali possono essere preziose e risolutive».