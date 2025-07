Statale 108bis, l’appello ad Anas: «Disagi da Parenti a Casali con i mezzi pesanti»

- Advertisement -

COSENZA – “La strada 108bis manca di manutenzione stradale ed il transito con i mezzi pesanti è diventato difficile” è questa la segnalazione che ci arriva da parte di Davide, lettore di QuiCosenza, che si fa portavoce del disagio di tanti automobilisti, vissuto ogni giorno, e che percorrono la strada che da Colosimi arriva fino alla statale 107 e che attraversa le cittadine di Parenti, Rogliano, Aprigliano e Casali del Manco.

“Si tratta dell’unica strada che noi possiamo percorrere con i camion e altri mezzi pesanti – ci segnala Davide – e vista la presenza degli alberi che protendono sulla carreggiata per noi il passaggio è diventato sempre più difficoltoso. Parliamo di una strada di montagna, di per sè non comoda, che ad oggi è diventata ancora più stretta data la presenza dei rami nel mezzo della corsia lungo tutto il percorso”.

Davide ci sottolinea che nonostante le tante segnalazioni inviate ad Anas, che ha la competenza sul tratto di strada in questione, i cittadini ed i lavoratori che ogni giorni vi transitano, anche per consegnare merci, non hanno ricevuto ad oggi nessuna risposta.