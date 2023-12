Statale 107, si staccano alcune canaline nella galleria San Fili. Rimosse dai vigili del fuoco

SAN FILI (CS) – Anas e vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per rimuovere alcune canaline passacavi che si sono improvvisamente staccate all’interno della galleria “San Fili”, lungo la “Statale 107 Silana Crotonese”, subito dopo lo svincolo di San Fili in direzione Rende, al chilometro 5,554. Per la loro rimozione e la messa in sicurezza, è stato dunque necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Inevitabilmente, durante le operazioni di rimozione delle porzioni danneggiate, si sono formate delle code in entrambe le direzioni in via di risoluzione.

