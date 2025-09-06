HomeProvincia

Stasera a Bisignano la seconda edizione della “Festa del Grano”

Al largo dell'Olmo si terrà la manifestazione organizzata con grande sforzo e passione dall'associazione bisignanese, diventata ben presto un punto di riferimento dell'intera collettività

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – La seconda edizione della festa del grano a Bisignano coinvolgerà maggiormente l’associazione “L’Olmo di Piano” in una serata che si preannuncerà come spettacolare. Dopo il grande successo di pubblico della Crazy Dance Nation Party svolta nei giorni scorsi al viale Roma, oggi, proprio al largo dell’Olmo si terrà la manifestazione organizzata con grande sforzo e passione dall’associazione bisignanese, diventata ben presto un punto di riferimento dell’intera collettività.

Il tema del grano torna così straordinariamente di moda grazie all’impegno mostrato in questi giorni, confermando come si possa e si debba fare associazionismo con spirito costruttivo, impegno e soprattutto valorizzando ogni talento e capacità.

Non è un caso come la manifestazione bisignanese sia impregnata di collaborazione, cercando di partire dal grano come tema principale per allargare il discorso in maniera trasversale, per poi abbracciare varie tematiche. Si inizierà come sempre dal convegno delle ore 18 sul grano come motore di storia, cultura e identità per un popolo, valorizzando il passato e tenendolo come cardine per il presente e il futuro.

Ci sarà un talk dinamico con la partecipazione dei sindaci di Bisignano e Santa Sofia d’Epiro, Francesco Fucile e Daniele Atanasio Sisca, l’intervento della presidente dell’associazione Alessandra Locco e tre ospiti eccellenti a completare al meglio il tavolo moderato dal giornalista Massimo Maneggio. Saranno presenti il professore Rosalbino Turco, direttore della sezione di Storia patria dell’IIS Siciliano nonché premiato come miglior docente dell’anno nei mesi scorsi al Senato, così come il professore Franco Arturi, dottore endocrinologo e professore associato di medicina interna dell’Università degli studi di Catanzaro. Alle due eccellenze locali si aggiungerà un ospite ben gradito come Antonio Milordo, chef panificatore che con l’azienda San Luigi ha ricevuto il prestigioso premio del miglior pane tradizionale d’Italia.

Eccellenze su eccellenze a confronto in un largo dell’Olmo che ospiterà anche l’esposizione delle moto d’epoca a cura del Vespa Club Brutium, così come altri dettagli saranno confermati nel corso delle prossime ore.

La serata proseguirà con l’esibizione della Grill Band insieme alle Calabriselle. La Grill Band non offrirà solo musica, ma uno spettacolo coinvolgente che unisce suono, canto e danza. Insieme al gruppo, si esibisce il corpo di ballo formato da dieci ballerine che durante i concerti animano la scena con danze popolari, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera festosa e condivisa.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ospedale Iazzolino Vibo Valentia

Grave incidente in un parco giochi: bimbo schiacciato da una trave, indagini in corso

Calabria
VIBO VALENTIA - Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo a Vibo Valentia, dove un bambino è rimasto gravemente ferito nel...
Carrello spesa supermercato

Ecco i supermercati più convenienti dove fare la spesa. Fino al 40% di risparmio,...

Calabria
COSENZA - Da una parte il costo della vita che sembra inarrestabile. Dall'altra i salari degli italiani che restano tra i più bassi dell'area...
furti nelle chiese

Furti ripetuti di oggetti sacri dalle chiese, identificato il presunto responsabile

Calabria
TAURIANOVA (RC) - Si stringe il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese...
Schermi-Cinema Multipiazza

Il cinema nelle piazze di Cosenza: due serate speciali con Triglia, Voltarelli e Caccamo...

Area Urbana
COSENZA - Dopo Lazio, Sicilia, Puglia e la tappa Clabrese di Catanzaro, la quinta edizione di “Schermi-Cinema Multipiazza” approda anche a Cosenza. La rassegna...
premio-Oscar-Folklore

Oscar del Folkore, premio in Turchia per due calabresi: c’è anche il cosentino Marcello...

Calabria
COSENZA - Saranno due calabresi, Andrea Addolorato di Tropea e Marcello Perrone di Mormanno, a ricevere per l’Italia il prestigioso IGF Gold Star, considerato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37234Area Urbana22362Provincia19848Italia8022Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Ospedale Iazzolino Vibo Valentia
Calabria

Grave incidente in un parco giochi: bimbo schiacciato da una trave,...

VIBO VALENTIA - Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo a Vibo Valentia, dove un bambino è rimasto gravemente ferito nel...
furti nelle chiese
Calabria

Furti ripetuti di oggetti sacri dalle chiese, identificato il presunto responsabile

TAURIANOVA (RC) - Si stringe il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese...
cimitero internazionale migranti corbelli
Provincia

Tarsia: riprendono i lavori per cimitero internazionale dei migranti, l’opera umanitaria...

TARSIA (CS) - Intitolato al piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano divenuto il tragico emblema delle vittime del mare, sarà il simbolo della tragedia...
Italia

Colpo di coda delle vacanze e controesodo. Anas «previsti 12,8 milioni...

ROMA - L'estate sta finendo e l'esodo per le vacanze è finito, ma questo weekend non mancheranno le partenze. La situazione metereologica infatti, prevede...
Calabria

Vasto incendio minaccia le abitazioni, le fiamme raggiungono un magazzino in...

SELLIA (CZ) - Un incendio di notevoli dimensioni, nel comune di Sellia, partito dalla vegetazione nel comune di Sellia, ha impegnato fino a tarda...
padre fedele mario gualtieri antonello antonante
Area Urbana

Cosenza, nuove intitolazioni di strade e spazi pubblici: da Mario Gualtieri...

COSENZA – La memoria collettiva della città di Cosenza si arricchisce di nuovi nomi e storie da ricordare e con una recente delibera, la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA