ROTA GRECA (CS) – Era il primo pomeriggio di ieri, 19 marzo, quando a Rota Greca i carabinieri della stazione di Lattarico hanno arrestato un agricoltore del luogo di 72 anni, già noto alle forze dell’Oodine per plurimi precedenti penali, nonché attualmente indagato per atti persecutori nei confronti della moglie. Per tale vicenda, infatti, già dallo scorso mese di maggio l’uomo era stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla consorte ed ai luoghi da lei frequentati abitualmente.

Più in particolare, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio con specifica finalità di tutela alle vittime di violenza di genere, una pattuglia della benemerita ha individuato l’autovettura in uso all’agricoltore parcheggiata nei pressi dell’abitazione della vittima; approfondendo il controllo, i militari hanno quindi accertato che l’indagato si trovasse all’interno dell’abitazione stessa, intento a conversare con la vittima.

Trattandosi di una condotta di violazione alle disposizioni dell’autorità giudiziaria volte a preservare l’incolumità della parte offesa, l’uomo – colto in flagranza – è stato arrestato per la violazione della misura cautelare alla quale sottoposto in precedenza ed è stato così accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del suo arresto,