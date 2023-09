SS 107 Silana Crotonese, Renda (Anas): “previsti nuovi interventi su altri viadotti”

SPEZZANO DELLA SILA – Da ormai 5 anni, l’Anas lavora per mettere in sicurezza il viadotto Testa d’Arente, nei pressi di Camigliatello Silano, sulla SS 107 Silana – Crotonese. E da qualche giorno sempre sul tratto della SS 107 all’altezza di Spezzano della Sila, il taffico veicolare viene deviato, almeno fino al 30 ottobre, sulla vecchia stratda provinciale che arriva fin sopra il valico di Montescuro.

Lavori necessari sì ma infiniti, se si tiene conto che in due anni è stato ricostruito il Ponte Morandi in Liguria ed in circa sei anni dovrebbero realizzare il ponte sullo Stretto. Invece sulla SS107, è un calvario continuo tra chisure e semafori, si rischia di mettere pregiudicare seriamente un’intera economia, quella dell’Altopiano Silano che vive prettamente di turismo. E la precarietà su questo tratto di SS 107 è destinato a prolungarsi, come ha spiegato in una intervista telefonica, il responsabile Area Gestione Rete Anas Calabria, l’ingegnere Domenico Renda.