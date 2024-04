SARACENA (CS) – Vivicittà compie 40 anni (era il primo aprile 1984), la manifestazione podistica organizzata dall’Uisp che ha attraversato la storia del Paese portando in alto la bandiera dello sport sociale, dei diritti, della pace. La nuova edizione è in programma domani, domenica 14 aprile. In questi decenni, Vivicittà ha visto partecipare centinaia di migliaia di atlete ed atleti di tutte le nazionalità. Vivicittà si corre in 39 città, con classifica unica a circuiti compensati, sulla distanza dei 10 km.

Saracena, incantevole borgo nel cuore del Pollino, si prepara ad accogliere per la terza volta l’evento con entusiasmo, attirando atleti agonisti da tutta la regione e oltre, con un percorso che si snoda sulle strade panoramiche e circondate da uliveti e vigneti che caratterizzano la cittadina. Le vie del centro storico, con i suoi pittoreschi vicoli e antichi palazzi saranno invece protagonisti di una passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, regalando un’esperienza indimenticabile immersa nella storia e nella bellezza del paese del moscato passito.