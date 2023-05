Sport e natura, arriva il Pollino Bike Festival

CAMPOTENESE – Una serie di eventi che interesserà il territorio del Pollino dall’1 al 4 giugno prossimi incentrati sullo sport e sul territorio. Si avvicina il Pollino Bike Festival, una quattro giorni dedicata alla bicicletta che si concluderà con la nona edizione della Marathon degli Aragonesi, la gara sportiva inserita nel circuito del Trofeo dei Parchi Naturali.

Pollino Bike Festival nasce da un’idea di Catasta in sinergia con Marathon degli Aragonesi, che in occasione della nona edizione porterà centinaia di ciclisti sul Pollino in un nuovo entusiasmante percorso. «Il nostro evento sportivo – ha dichiarato Giovanni Ciancio, presidente dell’Asd Ciclistica Castrovillari che organizza la Marathon – è sempre stato inclusivo con la prerogativa di far conoscere il territorio agli sportivi che amano la mountain bike. Siamo stati pionieri per far conoscere la bici ed oggi sapere di avere una alleanza forte con Catasta e tutti gli altri protagonisti di questi giorni ci conferma che dieci anni fa abbiamo intrapreso la strada giusta».

Il presidente ff del Parco Nazionale del Pollino, Valentina Viola, ha sottolineato come queste manifestazioni si inseriscono «in maniera perfetta nella mission che ogni area protetta dovrebbe avere: conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso un turismo improntato alla sostenibilità delle azioni. Per questo siamo convintamente al fianco di Catasta e Asd Ciclistica Castrovillari in questo percorso che ci auguriamo continui ancora a lungo».