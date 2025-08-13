HomeProvincia

Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e denaro contante

La Guardia di finanza Cosenza ha sottoposto a sequestro lo studio di un falso dentista a Spezzano della Sila. Esercitava abusivamente la professione in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggettomai iscritto all’ordine dei Medici e degli Odontoiatri – esercitare abusivamente la professione di dentista, tra l’altro in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici. Al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata nei confronti di una paziente – che aveva pagato la somma di 1.500 euro – i finanzieri hanno fatto accesso all’interno dello studio, rinvenendovi strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario. Nella circostanza, su richiesta dei militari, la parte non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere tale specifica tipologia di prestazione sanitaria.

Pertanto, avendo constatato l’esercizio abusivo, le fiamme gialle silane hanno sottoposto a sequestro il locale, tutte le attrezzature mediche rinvenute e l’illecito profitto di 1.500 euro, impedendone così la prosecuzione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Padre Fedele Bisceglia collage

Padre Fedele Bisceglie, Cosenza piange il “monaco ultrà”: la fede, l’amore per gli ultimi...

Area Urbana
COSENZA - Cosenza piange Padre Fedele Bisceglie, morto all'età di 87 anni. Si è spento nella notte. Fondatore dell’Oasi Francescana e del Paradiso dei...

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una vita dedicata agli...

Area Urbana
COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...

Trasporti: l’ex assessore Musmanno dopo le dichiarazioni di Gianluca Gallo «parlano gli atti, eviti...

Calabria
CATANZARO - «Ho letto con curiosità le dichiarazioni dell’assessore Gianluca Gallo. Presumo che abbia risposto per conto del presidente Occhiuto in qualità di titolare...
food truck agata mollica

Botulino nei panini: selfie davanti al food truck di Diamante, Ordine dei Medici “uso...

Area Urbana
DIAMANTE (CS) - Quando le tragedie sfociano nell'insostenibile frenesia dei social network. Nel pieno di una tragedia legata ai casi di botulino scoppiati a...
incendi vescovo checchinato

Incendi: il monito del vescovo di Cosenza, Checchinato «gravi peccati contro il creato»

Area Urbana
COSENZA - “Gli incendi stanno devastando il nostro già fragile territorio, anche la nostra diocesi è duramente colpita”. Con queste parole, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36954Area Urbana22229Provincia19727Italia7982Sport3836Tirreno2864Università1446
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Addio a Padre Fedele: si è spento nella notte all’Inrca «una...

COSENZA - Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri ha comunicato che Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre. Si è spento...
Calabria

Trasporti: l’ex assessore Musmanno dopo le dichiarazioni di Gianluca Gallo «parlano...

CATANZARO - «Ho letto con curiosità le dichiarazioni dell’assessore Gianluca Gallo. Presumo che abbia risposto per conto del presidente Occhiuto in qualità di titolare...
food truck agata mollica
Area Urbana

Botulino nei panini: selfie davanti al food truck di Diamante, Ordine...

DIAMANTE (CS) - Quando le tragedie sfociano nell'insostenibile frenesia dei social network. Nel pieno di una tragedia legata ai casi di botulino scoppiati a...
incendi vescovo checchinato
Area Urbana

Incendi: il monito del vescovo di Cosenza, Checchinato «gravi peccati contro...

COSENZA - “Gli incendi stanno devastando il nostro già fragile territorio, anche la nostra diocesi è duramente colpita”. Con queste parole, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano,...
Elisoccorso
Ionio

Attimi di paura a Rossano, bimba di 9 anni cade dalla...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Momenti di grande apprensione oggi, nel centro storico di Rossano, in via San Biagio, dove una bambina di 9 anni,...
ministero-della-salute
Calabria

Botulino, Ministero della Salute trasmette la direttiva per la sicurezza alimentare:...

CATANZARO - A seguito dei focolai di botulismo segnalati nelle ultime settimane, il Ministero della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni, con l’obiettivo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA