Spezzano Sila, scoperto un falso dentista. Sotto sequestro lo studio e denaro contante

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – I finanzieri di San Giovanni in Fiore hanno scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli Odontoiatri – esercitare abusivamente la professione di dentista, tra l’altro in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici. Al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata nei confronti di una paziente – che aveva pagato la somma di 1.500 euro – i finanzieri hanno fatto accesso all’interno dello studio, rinvenendovi strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario. Nella circostanza, su richiesta dei militari, la parte non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere tale specifica tipologia di prestazione sanitaria.

Pertanto, avendo constatato l’esercizio abusivo, le fiamme gialle silane hanno sottoposto a sequestro il locale, tutte le attrezzature mediche rinvenute e l’illecito profitto di 1.500 euro, impedendone così la prosecuzione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.