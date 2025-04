Spezzano Sila scende in piazza e fa rumore per dire “No” alla violenza sulle donne

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Centinaia di persone, munite di fischietti e tamburi, sabato scorso, hanno dato vita ad un lungo e “rumoroso” corteo, per le vie del centro presilano per dire no alla violenza sulle donne. Una manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Punto Viola Studio Yoga Lab, molto attiva tra l’altro sul territorio sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un vero e proprio cordone umano, rappresentato da studenti, e semplici cittadini che ha reso il corteo un’esplosione di voci e colori, con striscioni e cartelli con messaggi contro il sessismo.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per far sentire il nostro dolore, la nostra rabbia di fronte agli ennesimi casi di femminicidio che si sono verificati nel nostro Paese e negli ultimi giorni”. Ha sottolineato l’assessore alla Pari Opportunità, Maria Lina Lettieri, promotricie dell’iniziativa. “Un dolore e una rabbia che tormentano le coscienze di ognuno di noi e che non possono essere più taciuti.

Abbiamo urlato, abbiamo fatto rumore – ha proseguito l’assessore Lettieri – un rumore che deve arrivare ovunque, per “rompere” un silenzio complice degli autori di queste vittime e di questo terribile martirio al quale siamo costretti ad assistere ormai quasi quotidianamente”.