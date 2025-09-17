HomeProvincia

Spezzano Sila in festa per San Francesco di Paola: sabato il concerto di Giusy Ferreri

Sono partiti i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, copatrono amatissimo di Spezzano della Sila. Oltre alle celebrazioni religiose, tre serate di musica

D.R.
Scritto da D.R.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Con il suono solenne delle campane del Santuario, accompagnato dal rullo dei tamburi, dalle note della banda musicale “R. Rizzo” e dall’accensione dei fuochi d’artificio, hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, copatrono di Spezzano della Sila. I festeggiamenti sono iniziati venerdì scorso e si protrarranno fino al prossimo 22 settembre.

Il momento più toccante della serata inaugurale è stato l’accensione della lampada votiva da parte del Sindaco, simbolo della luce della fede che guida il cammino della comunità. A seguire, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco ha dato inizio al novenario di preghiera, che accompagnerà Spezzano fino alla terza domenica di settembre, giornata centrale della festa.

Il 2025 è un anno speciale, ricorre infatti il 625° anniversario della nascita di San Francesco di Paola. Per l’occasione, il Santuario è stato proclamato luogo giubilare permanente, con la possibilità di ottenere l’Indulgenza Plenaria alle consuete condizioni.

“Anche quest’anno, – ha dichiarato il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco – la nostra comunità si stringe con devozione attorno alla figura di San Francesco di Paola, guida spirituale, modello di umiltà e carità. I festeggiamenti in suo onore rappresentano un momento prezioso per ritrovarci come comunità

Il ricco programma tra manifestazioni religiose e civili prevede una serie di eventi che attireranno nel comune presilano numerosi devoti e turisti, provenienti da tutta la provincia di Cosenza. Da segnalare, tra gli appuntamenti principali, i concerti in Piazza delle Quattro Fontane: Giusy Ferreri, sabato 20 settembre, Abba The Best, venerdì 19 settembre e domenica 21, Max Gazzarruso & Swing Fratis.

Celebrazioni civili che si alterneranno naturalmente con quelle religiose, con giornate tematiche dedicate a famiglie, giovani, anziani, bambini, ammalati e alla carità; processioni solenni, tra cui quella con la statua del Santo il 21 settembre, accompagnata da autorità civili, militari e fedeli da tutta la regione e momenti di preghiera comunitaria, adorazione eucaristica e benedizioni speciali.

festeggiamenti san francesco paola spezzano sila

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza: un riconoscimento per don Mario Ciardullo, “primo italiano nel villaggio Masai di Ruvu-Ngage”

Area Urbana
COSENZA - Un riconoscimento speciale per un’esperienza che diventa testimonianza. Don Mario Ciardullo, parroco di Santa Maria della Consolazione ad Arcavacata di Rende, è...
crotone hashish macerie

Carabinieri trovano mezzo chilo di hashish sotto un cumulo di macerie

Calabria
CROTONE - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

Sparatoria di Santo Stefano a Montalto Uffugo: condanna a sei anni e quattro mesi...

Area Urbana
COSENZA - Il Tribunale di Cosenza ha condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione Tonino Prezio, per i fatti accaduti la sera...
coltivazione canapa carabinieri

Due arresti per coltivazione di marijuana, scoperte 162 piante di cannabis

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nel territorio di Roccella Jonica i carabinieri hanno scoperto una piantagione...
Francesco Costabile e sua madre, Daniela Iannelli

Da Cosenza a “Io Canto Family”: Francesco e mamma Daniela, talento e amore sul...

Area Urbana
COSENZA - La nuova edizione di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che unisce talento vocale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37363Area Urbana22469Provincia19907Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
D.R.
Altri Articoli di D.R.

Leggi ancora

Bonofiglio tridico
Area Urbana

Regionali: Bonofiglio (Tridico Presidente): “una Calabria più giusta, colta e solidale...

RENDE - Nella lista “Tridico Presidente”, nella Circoscrizione Nord, guidata dal candidato presidente Pasquale Tridico, del campo largo, è candidata Daniela Bonofiglio, medico endocrinologa...
Provincia

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane...

SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della...
Area Urbana

Regionali: il Pd cambia le liste ma non la rotta, il...

Tutto cambia perché nulla cambi, anzi no, perché nulla cambia e tutto resta com’è. Si potrebbe definire così l’estenuante tentativo di rinnovamento che alcuni...
Provincia

Cerisano: Padovano racconta la sua ingiusta detenzione, riflessione sulla presunzione d’innocenza

CERISANO Un confronto vivace e costruttivo ha animato l’incontro svoltosi a Cerisano sul tema della giustizia e, in particolare, sulla presunzione d’innocenza. Dal dibattito...
Provincia

Regionali, Greco (IdM): “la mia candidatura con la Lega è una...

LAMEZIA TERME – I motivi della candidatura al Consiglio regionale nelle liste della Lega, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto, Orlandino Greco,...
Area Urbana

Cosenza, emergenza cinghiali in Calabria: promosso un incontro da ANCI

COSENZA – Si è svolto nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza un incontro di grande rilevanza promosso da ANCI...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA