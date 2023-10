Spezzano Piccolo: scuola secondaria di primo grado intitolata ad Anna Morrone, uccisa dal marito

CASALI DEL MANCO – Parte dalla scuola la battaglia culturale contro la violenza sulle donne e con questo obiettivo dell’Amministrazione comunale di Casali del Manco e l’Istituto comprensivo Casali del Manco 2 stamattina hanno inaugurato il nuovo edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado di località Spezzano Piccolo, che porta il nome di Anna Morrone, l’ostetrica cosentina uccisa il 2 luglio 1999 a colpi di arma da fuoco dal marito. Una donna che ha subito per anni le violenze del coniuge e che lo aveva anche denunciato. Ad ucciderla nel luglio del ’99, Franco Vigna, rivenditore di auto, a pochi passi dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La coppia era in crisi e s’avviava alla separazione. Vigna utilizzò una pistola calibro 7,65 e, dopo il delitto, si rifugiò in Sila. Dove s’uccise. Il corpo venne ritrovato in una fossa che lo stesso omicida-suicida si era scavato.

Anna Morrone è stata ricordata nel convegno intitolato “Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere” che si è svolto subito dopo il taglio del nastro dell’edificio scolastico, nel teatro della stessa scuola di via Roma a Spezzano Piccolo. Un titolo tratto da una celebre poesia di Alda Merini che trasmette la potenza degli insegnamenti che conseguono ad eventi drammatici, come quello della morte violenta di Anna Morrone.

“Casali del Manco vuole fortemente promuovere una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere – ha sottolineato il Sindaco Francesca Pisani – in un momento in cui la tematica è più che mai attuale e drammatica, considerato che in Italia, da inizio 2023, sono state uccise 90 donne, delle quali 75 in ambito familiare/affettivo. Partiamo dalla storia di Anna Morrone, che deve essere ricordata e ribadita – ha detto il primo cittadino – per portare avanti una vera e propria battaglia di educazione al rispetto, ai rapporti sani ed alla cultura del non possesso nei confronti della donna, rivolgendoci in primis alle generazioni più giovani”.

“L’intitolazione della scuola ad una vittima di femminicidio – ha concluso – è solo uno dei tasselli che l’Amministrazione comunale ritiene necessari per condurre un’azione capillare volta ad un netto cambio di mentalità di una società tuttora saldamente ancorata ad una cultura patriarcale e sessista, che quasi ogni giorno ci pone di fronte a drammi preannunciati ed inaccettabili”. Alla cerimonia ha preso parte anche il figlio di Anna Morrone, Francesco Vigna.