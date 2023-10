Spezzano Piccolo: nuovo plesso scolastico intitolato ad Anna Morrone, uccisa dal marito

CASALI DEL MANCO (CS) – L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo “Casali del Manco 2” inaugureranno domani, i locali dell’edificio scolastico in località Spezzano Piccolo, recentemente ristrutturato. La comunità scolastica potrà finalmente riappropriarsi dei nuovi locali, più funzionali e sicuri, non senza una ventata di novità. Oltre all’inaugurazione si procederà infatti all’intitolazione del Plesso della Scuola secondaria di I grado in ricordo di Anna Morrone, l’ostetrica di Spezzano Piccolo, madre di un figlio di 16 anni, uccisa dal marito, dopo anni di violenze subite in silenzio tra le mura di casa.

Il femminicidio avvenne il 2 luglio del 1999, al culmine di anni di vessazioni e soprusi senza che nessuno se ne accorgesse. Anna riuscì anche a denunciare, chiedendo protezione per sé e per i propri familiari. Tutto si rivelò purtroppo tardivo e inutile.

“La storia di Anna – dichiara la dirigente scolastica Agatina Giudiceandrea – deve diventare patrimonio collettivo e deve altresì rappresentare un monito per le giovani generazioni a non arrendersi alla violenza cieca del possesso. Oggi sono tanti gli strumenti a disposizione per chiedere aiuto in maniera tempestiva e discreta, ne discuteremo proprio in occasione dell’Inaugurazione”.

Dopo il taglio del nastro, infatti, seguirà il dibattito incentrato proprio sul tema della violenza di genere e che prende in prestito il titolo dall’evocativa poesia di Alda Merini, “Farfalle libere”. Interverranno il figlio di Anna Morrone, Francesco Vigna, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Casali del Manco 1, Andrea Codispoti, la rappresentante de ‘La Biblioteca’, Juana Secreti; la responsabile del Punto Viola studio ‘Yogalab’ Biagia Cannata e l’operatrice del centro antiviolenza “Roberta Lanzino” Daniella Ceci. Le conclusioni del dibattito saranno affidate al sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani. L’incontro sarà moderato da Maria Cristina Guido, docente dell’IC Casali del Manco 2.

L’iter per l’intitolazione dei plessi dell’I.C Casali 2 è iniziato circa un anno fa: la decisione, collegiale, partecipata e democratica che si è tenuta all’interno del Collegio docenti si è concretizzata con il Decreto dell’Ufficio scolastico regionale, a firma del Direttore Generale Antonella Iunti in data 17 Gennaio 2023. In precedenza erano stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Consiglio d’Istituto, del Collegio docenti, della Giunta Comunale di Casali del Manco (n. 37 del 20/04/2022) e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza (con nota n. 4053 del 12/01/2023). Ogni plesso, quindi sarà dedicato a figure rappresentative del mondo della cultura, dell’arte e della storia del territorio casalino.