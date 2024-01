Spezzano Piccolo, minaccia i carabinieri che intervengono dopo la segnalazione di un violento litigio

CASALI DEL MANCO (CS) – Sono in corso mirate indagini per ricostruire quanto accaduto ieri sera, in un’abitazione a Spezzano Piccolo, frazione del Comune di Casali del Manco. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, a seguito di una segnalazione arrivata da un cittadino al 112, i militari del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cosenza, sono intervenuti in un’abitazione della frazione silana. Il cittadino che ha chiamato le forze dell’ordine infatti, avrebbe riferito di un violento litigio e di urla provenire dall’appartamento in cui la coppia vive.

Una volta giunti sul posto, il 37enne, brandendo un coltello, avrebbe minacciato e tentato di aggredire i militari che però sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Poco chiari invece, i contorni sulla lite tra la coppia, sulla quale sono in corso le indagini, anche se la convivente, una 47enne, italiana, finita in ospedale, non avrebbe ancora inteso procedere con la denuncia. La donna, presentava ferite lacero contuse al volto e i carabinieri pertanto, hanno avviato accertamenti per stabilire se procedere d’ufficio relativamente a maltrattamenti in famiglia.