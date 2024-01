Spezzano Piccolo, 37enne accoltella la moglie. La donna trasferita in ospedale

CASALI DEL MANCO (CS) – E’ accaduto in serata nella frazione di Spezzano Piccolo, del comune di Casali del Manco, centro della Sila cosentina. Secondo i primi riscontri un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, per motivi ancora da chiarire e forse al culmine di una lite, avrebbe accoltellato la moglie.

La donna, allertati i soccorsi, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia per le indagini del caso e per ricostruire quanto accaduto. Da alcune testimonianze sarebbe emerso che i litigi tra i due erano frequenti, soprattutto negli ultimi tempi. L’uomo, al momento, è stato portato in caserma dai carabinieri per accertamenti e per essere sentito.

In aggiornamento