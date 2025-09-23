HomeProvincia

Spezzano della Sila: straordinaria partecipazione alla Festa di San Francesco di Paola

Monaco: “l’eccezionale partecipazione di fedeli e visitatori, conferma che il messaggio del santo continua a parlare al cuore della gente”

SPEZZANO DELLA SILA  –  Anche quest’anno, grazie ad una straordinaria partecipazione di fedeli e visitatori, provenienti da tutta la provincia di Cosenza, l’edizione 2025 della Festa di San Francesco di Paola, compatrono di Spezzano della Sila, si è confermato un appuntamento imperdibile. Un evento che, anche quest’anno, ha saputo unire spiritualità, cultura popolare e tradizione, confermandosi tra le celebrazioni religiose più sentite del territorio silano.

I festeggiamenti si sono svolti in un clima di raccoglimento ma anche di grande entusiasmo, con un ricco programma che ha alternato momenti solenni e spirituali, come la tradizionale processione per le vie del paese e le celebrazioni eucaristiche, ad appuntamenti più conviviali e musicali. Tra questi, ha riscosso un grande successo il concerto di Giusy Ferreri in Piazza delle Fontane, nonostante alcuni problemi di salute, la cantautrice siciliana è riuscita a entusiasmare il pubblico con una performance coinvolgente e calorosa.

Grande partecipazione anche alla tradizionale Coccìa, il piatto tipico che da secoli accompagna i solenni festeggiamenti in onore del Santo. A base di grano e carne di maiale, la Coccìa ha invaso le tavole degli spezzanesi nella giornata di domenica, portando con sé il sapore autentico della tradizione culinaria locale.

La Festa di San Francesco di Paola, momento di profonda identità comunitaria

Bilancio positivo per il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, che ha dichiarato come “la Festa di San Francesco di Paola rappresenta per noi spezzanesi un momento di profonda identità comunitaria. Quest’anno abbiamo assistito a una partecipazione davvero eccezionale, segno che il messaggio di San Francesco di Paola continua a parlare al cuore della gente”. “Abbiamo vissuto giornate di fede, emozione e condivisione, – ha invece sottolineato il parroco don Michele Buccieri – valorizzando le nostre radici e offrendo a tanti visitatori l’occasione di scoprire la bellezza del nostro paese”.

 

 

